Sahte alkolle öldüğü söylenmişti! Rıza Kalkavan’ın ölüm nedenini adli tıp aydınlatacak

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Sahte alkolle öldüğü söylenmişti! Rıza Kalkavan’ın ölüm nedenini adli tıp aydınlatacak

Merhum sanatçı Billur Kalkavan'ın kardeşi iş insanı Rıza Kalkavan’ın, sahte alkolden hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ünlü iş insanın kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla ortaya çıkacak.

Rıza Kalkavan'ın Ortaköy'deki bir dükkandan 6 bin liraya 30 kilo sahte alkol satın aldığı ve bunu evinde tükettikten sonra fenalaştığı iddia edilmişti. Ünlü iş insanın sahte alkolden dolayı hayatını kaybettiği iddiasına Kalkavan’ın kız arkadaşı karşı çıkarak şu açıklamada bulundu:

"Fenalaştı ve hastaneye kaldırdım, sonuç bu. Evdeydik. Sahte alkol iddiaları yanlış. Sabahın erken saatlerinde hastaneye gittik, 9 saat orada kaldı, ardından vefat haberi geldi."

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“SAHTE ALKOL İDDİALARI TAMAMEN ASILSIZ”

Arkadaşı Mehmet Yalçın ise, "Kardeşimdi, 40 yıllık arkadaşımdı. Asker arkadaşımdı, hep beraberdik. Mütevazı bir insandı, kimseyi kırmazdı. Sahte alkol iddiaları tamamen asılsız. İçki içerdi ama güvenilir yerlerden alırdı. Doktorlar kalp krizinden öldüğünü söyledi. Devamlı sağlık kontrolünden geçerdi, iddialar yanlış" ifadelerini kullandı.

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ALKOL KOMASINA GİREREK ÖLMÜŞ OLABİLİR

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Rıza Kalkavan'ın kız arkadaşıyla 16 saat boyunca sohbet ederek alkol aldığı ve alkol komasına girerek ölmüş olabileceği öne sürüldü.

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“ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ RAPORUYLA NETLEŞECEK”

Kalkavan'ın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuyla netleşecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı, ancak ailesinden hayatta kimse kalmadığı için cenaze kuzenine teslim edildi.

Bu olay, sahte alkol kullanımının tehlikelerini bir kez daha gündeme getirirken, doğru bilginin önemi üzerinde de durulması gerekliliğini hatırlattı.

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