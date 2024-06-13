Sahte altın dolandırıcılarına suçüstü: 3 kişi tutuklandı

İzmir’in Bornova ilçesinde, inşaat kazısında altın bulduklarını söyleyenler "Bunları sana verelim, sen de kazan" diyerek bir vatandaşı ağlarına düşürdü. Karşılığında 215 bin lira alarak vatandaşı kandıran 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Aktarılan bilgilere göre İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, inşatta bulunduğu söylenerek sahte altında dolandırılan vatandaşla irtibata geçti.

Yapılan çalışmalar sonunda sahte altın olayına 3 kişinin karıştığın belirlendi. Zanlılar O.Ö., M.B., ve E.T., geçtiğimiz salı günü Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yerleri belirlenerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer yandan şüphelilerin birlikte gittikleri kuyumcuda mağdur vatandaşı dolandırdıkları anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.