Sahte altınla vurgun planları çöktü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane'de kuyumcuya sahte altın satan biri kadın iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kağıthane'de 21 Mayıs'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Kuyumcu L.Ç.(38), iş yerine müşteri olarak gelen şüphelilerin altın satışı yaptığını ancak daha sonra bu altınların sahte olduğunu fark ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

İhbarın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu kişilerden birinin güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntüleri inceleyen polis, biri kadın 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Küçükçekmece ve Başakşehir'de tespit edilen adreslere yapılan operasyonla N.T.(36) ve E.C.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerden N.T.'nin daha önceden 13 tane, E.C.'nin ise 8 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte altınla vurgun planları çöktü

Sahte altınla vurgun planları çöktü

Sahte altınla vurgun planları çöktü

Sahte altınla vurgun planları çöktü

Sahte altınla vurgun planları çöktü

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