Sahte botoksun korkutan belirtisi ortaya çıktı. Zehirlenmiş olabilirsiniz

Uzmanı, sahte botoksla ilgili, “Sahte ürün kullanan insanlar 14 gün içerisinde çift görmeye başlar” dedi. Sahte botoks uyarısında, “Zehirlenme vakaları arttı yoğun bakıma ihtiyaç duyabiliyorlar” denildi.

KAYNAK: İHA
Sahte botoksun korkutan belirtisi ortaya çıktı. Zehirlenmiş olabilirsiniz

Dermatoloji Uzmanı Dr. Erkan Davarcı, botoks zehirlenmesiyle hastanelere gelen hasta sayısının arttığına işaret etti.

Bu hastaların çoğunun botoks işlemini ruhsatsız yerlerde veya güzellik salonlarında yaptırdıklarını belirten Uzm. Dr. Davarcı, bu işlemin uzman doktorlar tarafından klinik ortamında yapılması gerektiğini vurguladı.

“14 GÜN SONRA ÇİFT GÖRMEYE BAŞLIYORLAR”

Botoks işleminin doktorlar tarafından yapılması gerektiğini hatırlatan Uzm. Dr. Davarcı, “Botoks işlemi yapıldıktan 2-3 gün sonra etkileri ortaya çıkar. 10 gün içinde tamamlanır, aynı zamanda yan etkileri de ortaya çıkar. Sahte ürün kullanan insanlar 14 gün içinde çift görme problemi yaşamaya başlıyor” açıklamasında bulundu.

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TEHLİKELİ DURUMLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Türkiye’de kozmetik amaçlı kullanılan ürünlerin sayısının arttığını kaydeden Uzm. Dr. Erkan Davarcı, “Türkiye’de birkaç tane orijinal ürün var, onların dışındakiler orijinal değil. Bunların kullanımı sonucunda çift görme, nefes alamama, yutamama gibi sağlık sorunları yaşanırken bazı vatandaşlar yoğun bakım gerektiren durumlara düşüyor. Kozmetik olarak iyi görünmek isterken, yaşananlara bağlı olarak kötü sonuçlar doğuyor. Kaşları sarkıyor, yüzünde eşitsizlikler oluşuyor. Güzellik salonları bu orijinal ürünleri elde edemiyor, kaçak ürünler kullanılıyor. Olumsuz olaylar çok fazla arttı. Kaçak ürünlerle yapılan botokslarda bütün vücut bu etkiden zarar görüyor” diye konuştu.

ÇOĞU MERDİVEN ALTI YAPILIYOR

Bütün fonksiyonların azaldığı bir zehirlenme durumunun söz konusu olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Davarcı, “Botoks etkisi geçici olduğu için bu süre içinde hasta yoğun bakıma kaldırılabiliyor, hasta çok yoğun destek alması lazım. Bu yapılmazsa yaşam tehlikesi oluşur. Orijinal ürünleri sağlayanlar doktorlar oluyor. Doktor çalıştırmayan yerler botoks için ürün sağlayamaz. Sahte ürün sağlayıp, bunları hastalara gösterirken ya gerçek olmayan bir ürün uyguluyorlar ya da gerçek diye sundukları sahte ürünleri satıyorlar. Hastanelere ulaşan vakaların büyük bölümü güzellik salonlarında ve merdiven altı denilen yerlerde bu işlemi yaptıranlar. ‘Bir botoksa bir dolgu’ gibi kampanyalarla hastalara çok ucuz fiyatlar veriliyor, orijinal ürünlerin o fiyatlara satılması imkansız” ifadelerini kullandı.

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