Sahte Brad Pitt'e milyonlarca lira kaptırdı

İspanya'nın Granada kentinde bir kadın internette tanıştığı ve kendisini ABD'li ünlü aktör Brad Pitt olarak tanıtan bir kişi tarafından 170 bin avro dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sahte Brad Pitt'e milyonlarca lira kaptırdı

Granada'da yaşayan ve orta yaşlarda olduğu belirtilen söz konusu kadının avukatı Antonio Estella Aroza, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, müvekkilinin 2022 yılı başlarında bir sosyal medya sitesindeki "Brad Pitt Fans Club" hesabı aracılığıyla tanıştığı bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.

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Kendisini Brad Pitt olarak tanıtan ve ünlü aktöre fiziksel olarak benzediği iddia edilen kişinin, internetteki yazışmalar aracılığıyla İspanyol kadın ile duygusal bir bağ kurduğunu ve onun güvenini kazandığını aktaran avukat Aroza, İspanya'ya gelerek birlikte film çekme vaadinde bulunan sahte Brad Pitt'in bunun hemen arkasından bazı giderleri karşılamak için banka havalesi yoluyla farklı meblağlarda para talep etmeye başladığını ifade etti.

Film veya festival galalarında kırmızı halıda çekilmiş foto montajlı fotoğraflar gönderen sahte Brad Pitt'in bu zamana kadar müvekkilinden 170 bin avro para aldığını kaydeden İspanyol avukat, söz konusu kişi hakkında dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve para aklama suçlarından şikayette bulunduklarını açıkladı.(AA)

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