Sahte çekle dolandırıcılık yapmıştı: Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun, İzmir, Adıyaman ve Osmaniye illerinden hakkında toplam 6 farklı yakalama müzekkeresi bulunan ve borç aldığı şahıslara sahte çek vererek çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilen U.H.K., Samsun'da polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde saklandığı adreste yakalanan U.H.K.'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 8 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası ve 10 bin TL de adli para cezası ile arandığı ortaya çıktı. Ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan ifadesine yönelik bir aramasının bulunduğu tespit edilen U.H.K.'nin 17 Şubat 2025 tarihinde cezaevinden firar ettiği belirlendi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen U.H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.