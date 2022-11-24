Sahte denilen Roma İmparatoru gerçek çıktı. Tarihin akışını değiştiren keşif

BBC’de yer alan habere göre, b﻿ilim insanları tarihte kurgusal bir karakter olarak bilinen bir 3. yüzyıl Roma imparatorunun gerçekten var olduğunu, antik bir altın parayla kanıtladı.

Üzerinde Sponsiano ismi yazan ve onun portresinin bulunduğu antik para, 300 yıldan uzun zaman önce, bir dönem Roma İmparatorluğu'nun uzak köşelerinde kalan Transilvanya'da bulunmuştu.

Sahte olduğuna inanılan imparatorun parası, yıllarca bir müze dolabında kilitli kalmıştı.

A﻿ncak bilim insanlarının incelediği paranın üzerindeki izler, onun 2000 yıl önce dolaşımda olduğunu kanıtlıyor.

Araştırmayı yürüten, University College London'dan Profesör Paul Pearson BBC'ye bu keşfin onları çok şaşırttığını söyleyerek, "Bulduğumuz şey bir imparator. O, sahte olduğu düşünülen bir figürdü. Ama biz onun gerçek olduğunu ve tarihte bir rolü olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

A﻿raştırmacılar şimdi Sponsiano'nun kim olduğunu bilmek istiyor. Onlara göre, Sponsiano Roma İmparaorluğu'nun savunması zor, uzak bölgesi Daçya'yı yönetmeye zorlanan bir askeri komutandı.

Daçya, MS 260'larda imparatorluğun geri kalanından kopuktu. Salgın hastalık, iç savaş vardı ve imparatorluk parçalanıyordu.

SİVİL VE ASKERİ NÜFUSU KORUDU

Sponsiano da muhtemelen bu kaos döneminde düzen sağlanana kadar en yüksek yönetici olarak Daçya'nın sivil ve askeri nüfusunu korudu.

Ericsson'a göre, MS 271 ile 275 yılları arasında bu bölge boşaltıldı. Kuşatılan ve imparatorluktan tamamen kopuk olan Daçya'daki yönetim görevi ona verilmişti:

"Burada işleyen bir ekonomi yaratmak için kendi madeni paralarını basmaya karar verdiler."

Bu teori, paraların neden Roma'dakilerden farklı olduğunu açıklıyor.

"İç savaş olduğu için gerçek imparatorun kim olduğunu bilmiyor olabilirler" diyen Pearson şöyle devam ediyor:

"Ancak Roma'dan onları yöneten gerçek bir gücün yokluğunda, yüksek askeri komutana ihtiyaçları vardı. O ihtiyaç duyulan bir dönemde komutayı devraldı".

“TARİHİMİZE ÖNEMLİ BİR FİGÜR KATILACAK”

Bu durum fark edilince, başka Sponsiano paralarının da bulunduğu Romanya Sibin'daki Brukenthal Müzesi'ndeki araştırmacılara haber verildi.

B﻿u zamana kadar bu imparatorun hayali bir karakter olduğunu düşünen Brukenthal Müzesi'nin fikri İngiltere'de yapılan araştırdıktan sonra değişti.

Müze müdürü Alexandru Constantin Chituța, bunun Transilvanya ve Romanya tarihi için olduğu kadar Avrupa tarihi için de önemli bir sonuç olduğunu söyledi: "Eğer bu sonuçlar bilimsel olarak kabul görürse tarihimiz için diğer bir önemli figür katılacak."