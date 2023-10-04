Sahte deterjan operasyonu. 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretimi yapan şüphelilere yönelik operasyonda 352 ton asit ve 38 ton sahte deterjan ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
Sahte deterjan operasyonu. 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi

Operasyonda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İstihbarat üzerine harekete geçildi

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahiboz Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, istasyona operasyon düzenledi.

Büyük miktarda sahte deterjan bulundu

Operasyonda, akaryakıt istasyonunda kurulu sahte deterjan üretim tesisi ortaya çıkarıldı. Tesis içerisinde 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi. Sahte deterjanların piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlendi.

3 şüpheliye adli işlem

Operasyonda, sahte deterjan üretimi yapan 3 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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