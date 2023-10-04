Sahte deterjan operasyonu. 352 ton asit, 38 ton sahte deterjan ele geçirildi

Operasyonda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İstihbarat üzerine harekete geçildi
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahiboz Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, istasyona operasyon düzenledi.
Büyük miktarda sahte deterjan bulundu
Operasyonda, akaryakıt istasyonunda kurulu sahte deterjan üretim tesisi ortaya çıkarıldı. Tesis içerisinde 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi. Sahte deterjanların piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlendi.
3 şüpheliye adli işlem
Operasyonda, sahte deterjan üretimi yapan 3 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.