Sahte doktor annesini cezaevinde görünce ilk sözü bu oldu. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın babası da çok sert konuştu

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde kendini çocuk cerrahı olarak tanıtıp, bir yıla yakın süredir hasta muayene edip ameliyatlara giren ve Doktor Ayşem olarak kendini tanıtan Ayşe Özkiraz'ın (21); Türkiye gündemine oturduktan sonra Madam Matruşka unvanıyla bugüne kadar kandırdığı isimler bir bir konuşmaya başladı.

“ŞÜPHELENMEDİK”

Özkiraz'ın 5 ay boyunca kaldığı yurt sorumlusu ise "Normal bir öğrencinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğimiz için şüphelenmedik. Arkadaşları söyleyince öğrenci işlerine sorduk, öğrenci olmadığını anlayınca gönderdik" diye konuştu.

ANNE “BENDEN ÖZÜR DİLEDİ”

ATV’ye konuşan anne Semra Arslan, "Benden çok çok özür diledi. Yavrumu görünce rahatladım. 5 gündür ne yapıyor? Yiyor mu, içiyor mu? diye merak ediyordum. Lisede kimya okuyordu. Haftada iki gün Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde staj gördüğünü söylüyordu."

"Lise sonda Devlet Hastanesi'nde staj gördüğünün de araştırılmasını istiyorum. Çok çalışkandı sabah saatlerinde uyanıp bakardık. Masada uyuyakalmış olarak görürdük"

"BİZE NEDEN HABER VERMEDİLER"

Anne Arslan yurt görevlilerine ilişkin; "Çocuğumu yurda teslim ettiğimde numaramı verdim. Benim çocuğum madem evrak götürmedi. Velisi olarak bizleri arasaydı. Çocuğumu yurtta atıyorsun. Bize haber vermiyorsun"

Kendi doğum gününde Çerkezköy Devlet Hastanesine, "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk gönderen Ayşe Özkiraz'ın öz babası Ali Özkiraz kızının sahte doktor olduğunu medyadan öğrendiği söyleyerek açıklamalarda bulundu.

"KIZIMI OKUTMAK İÇİN TRAKTÖRÜMÜ SATTIM, BU PARAYI AİLE İÇİNDE Mİ YEDİLER"

Telefonla açıklama yapan baba Özkiraz, kızını okutmak için sürekli para gönderdiğini belirterek, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler? Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar.

Kızım bana geçen sene doktor olduğunu söyledi. Oğlum ile telefonda konuşuyordu, ben de şüphelendim sordum, kızım, 'Süper puan ile mezun oldum' dedi.

Ağabeyi de şokta, 5 çocuğunun rızkını Ayşe'ye verdi. Oğlum da kullanıldı. Ben daha önce şüphelenip oğluma sordum, 'Bu kızın yaşı tutmuyor? Nasıl bitirdi okulu' dedim. Ben hayatımda 19 yaşında doktor görmedim" dedi.

"BELGELERİNİ GÖRMÜŞTÜK"

Özkiraz'ın kaldığı yurdun sorumlusu ise "Burada 4-5 ay kaldı. Belgelerin hepsini görmüştük, normal bir öğrencinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğimiz için şüphelenmedik. Arkadaşları söyleyince öğrenci işlerine sorduk, öğrenci olmadığını anlayınca gönderdik" ifadelerini kullandı.

'AİLE BASKISI HER ŞEYİ YAPTIRIR'

Olayın şaşkınlığını yaşadığını belirten Ali Özkiraz "Kızım ile karşı karşıya gelip konuştuğum yok. Telefonu bile yok bende kızımın. Ağabeyi görüşüyor. Maddi desteklerimizi hiç kesmedik. Fakat benim kızım bu yolları bulamaz. Bu yollara başvuracak şekilde değil. Bu sahte belgeleri, sahte evrakları bu kız nereden bulur. Nasıl buldu? Bunu yönlendirenler var. Ben bunların bulunmasını istiyorum. Kızımın aklanmasını istiyorum. Kızımın da sonuna kadar arkasındayım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Allah razı olsun.

Müfettişleri gönderdi. Bu bir özenti de olabilir. Aile baskısı da. Kızım bunu en başından belli söylüyor. Aile kendini gizlemesin. Kendilerini haklı çıkarmasınlar. Kızımı haksız çıkarmasınlar. Aşırı baskı, korku, şiddet olursa ne yapar? Bu kız baskı altında değilse neden bu yollara başvurdu. Ben bu işe anlam veremiyorum. Bunun altındakiler araştırılıp bulunacak. Bu kızın arkasında kim var?

Kimse bunlar çıkacak. Benim kızımın bir suçu yok. Benim kızım aklansın. Orada masum ayağına yatılmasın. Orada benim çocuğumun okula gidip gitmediği hiç mi takip edilmez. Ben bu işlere hiç inanmıyorum. Çocuğumu kurban etmesinler, gerçeği ne ise ortaya çıkarsınlar. Aile baskısı her şeyi yaptırır. Bunu yönlendirenler var. Belki kızım korkusundan söyleyemiyor. Devletimiz güçlü, çözemeyeceği hiç bir şey yok" diye konuştu.

'YEĞENLERİMİ SUÇLAMAYA KALKMASINLAR'

Aile içerisinde doktor ve hemşirelerin bulunduğunu belirten Özkiraz, "Kemal ve Servet Özkiraz benim yeğenlerim. Servet Özkiraz Türkiye'de tek doktor. Bizden doktorlar da var, hemşireler de var. Biz bir Özkiraz olarak kenetlenmişiz bu kıza, elimizden geleni yaptıysak bu da suç değildir. Benim yeğenim Servet burs vermiş, onu medyaya düşürmüşler. Kemal Özkiraz yeğenim maddi destek vermiş, sahte evrak desteği değil. Sahte evrak desteğini başka yerlerde arayacaklar. Ne yeğenlerimi suçlayacaklar, ne de kızımı. Bu işin arkasındaki karanlıkları bulacaklar" diye konuştu.