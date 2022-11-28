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Sahte doktor yeni sahte doktoru ihbar etti. Bir skandal daha

Sahte doktor olduğu ortaya çıkan Ayşe Özkiraz’ın ifadeleri doğrultusunda, bu kez kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 18:35
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Sahte doktor skandalında tutuklanan Ayşe Özkiraz başka bir sahte doktoru ihbar etti

Sahte doktor yeni sahte doktoru ihbar etti. Bir skandal daha
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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

BAŞKA SAHTE DOKTURUN İSMİNİ VERDİ

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

DHA'da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı.

Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.

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N.D
28.11.2022 18:58
Dunya da diplomasız her şeyin olunabildiği tek ülkeyiz.  
 
Bir vatantaş
28.11.2022 18:55
Memleketin her yerinde artık lağım kokuları geliyor. Yazıklar olsun  
 
Poyraz
28.11.2022 18:47
Avrupada olsa sağlık bakanı bir dakika koltukta oturmaz istifa ederdi adamlarda yüz yok o devlet hastanesinde nasıl çalışır  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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