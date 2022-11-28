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‘Sahte doktorun’ akrabası çıkan Kemal Özkiraz’dan açıklama ‘Aile yıkılmış durumda’

Çerkezköy'deki 'sahte doktor'un aile yakını olduğu öğrenilen Avrasya Araştırma Şirketi’nin sahibi Kemal Özkiraz, "Bizim mahcup olacağımız bir durum yok. Bizi ilgilendiren bir durum değil. Ben bu olaydan sonra babayla tekrar görüştüm; aile yıkılmış durumda, bütün emeklerimiz boşa gitti diyorlar" dedi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 20:48
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‘Sahte doktorun’ akrabası çıkan Kemal Özkiraz’dan açıklama ‘Aile yıkılmış durumda’

‘Sahte doktorun’ akrabası çıkan Kemal Özkiraz’dan açıklama ‘Aile yıkılmış durumda’
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Tekirdağ Çerkezköy’de kendisini doktor olarak tanıttığı öğrenildikten sonra tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın Avrasya Araştırma Şirketi’nin sahibi Kemal Özkiraz'ın da akrabası olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan Kemal Özkiraz, “Bizim mahcup olacağımız bir durum yok. Bizi ilgilendiren bir durum değil, 19 yaşında bir kız çocuğunun hatası, neden saklayalım?” dedi.

Gerçek Gündem’den Elif Ünsal'a konuşan Özkiraz, "Ayşe Özkiraz, benim babamın amcasının torunu. Kendisini en son 2 sene önce bir düğünde görmüştüm, babası ile ara ara telefonda görüşürüz. Babası benden 4 yaş büyük, yaşlarımız yakın olduğu için görüşüyorduk. Onlar çok uzun süre önce Tekirdağ’a taşınmışlar, ben de Tokat’tan ayrılalı 25 sene oldu. Yaşı zaten 25 yok, 19 yaşında bir kız. Ben de kendisini hayatımda toplam 2 defa gördüm. Ama dediğim gibi babasıyla ara ara görüşüyorduk. En son görüştüğümüzde de kızının Tıp Fakültesi’ni kazandığını söyledi ve bunun için çok mutluydu. Bu çocuk liseye kadar da çok başarılı bildiğimiz bir çocuktu. Ben bu olaydan sonra babayla tekrar görüştüm; aile yıkılmış durumda, bütün emeklerimiz boşa gitti diyorlar. Bir de eşe dosta karşı mahcubiyetleri de var, aile için kötü bir durum" dedi.

"BİZ NE KADAR BİLEBİLİRİZ?"

Özkiraz; “Kendisi bizim beşinci göbekten akrabamız sonuçta. Babamın 4 tane amcası, tahmini 25 kuzeni var. O 25 kuzenden birinin çocuğu, biz ne kadar bilebiliriz?” dedi.

Sosyal medyadaki söylentilere de değinen Özkiraz, "Evden hastaneye ‘staja gidiyorum’ diyerek gitmiş. Yoksa bir senede doktor olunacağına kim inanır? Pratisyen hekim olduğuna inandırmak için yaşını hastanedekilere büyük söylemiş. Ben biliyorum ki ailenin tıp fakültesi okuması için yaptığı bir baskı da yok. Muhtemelen doktor olmayı kendine takıntı yaptı. Belki de gerçekten kendisi de buna inanıyor, onu da bilmiyoruz. Allahtan kimseye dokunmamış, zaten büyük ihtimalle tedavi önerecek bilgisi de yok. Hastanede olay hemen anlaşılmış, ben yıllarca medikal sektöründeydim ve ben bir insanın doktor olmadığını anlarım. Dolayısıyla olay hastanede de hemen ortaya çıkmış. Dediğim gibi yaşını da biraz büyük söylemiş ve aynı zamanda büyük görünmek için de çalışmış. Ben onu 2 sene önce gördüğümde küçük bir kız çocuğuydu, haberlerden sonra paylaşılan fotoğraflara baktığımda yetişkin bir kadın gördüm" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'na yönelik tepkileri de değerlendiren Özkiraz, “Esasen atama gibi bir durum yok. Sağlık sektöründe sık olan bir şey. TUS’tan sonra doktorlar atanana kadar kazandıkları bölümlerdeki hocalarını ziyaret ederek gözlemde bulunmak istiyorlar. Çoğunlukla da buna izin veriliyor, resmi bir şey yok. Sağlık Bakanlığı’na gereksiz ve boşuna yükleniliyor" dedi.

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