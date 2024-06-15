Sahte engelli raporları düzenleyen çeteye operasyon: 4 tutuklama

Aydın ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları, sahte sağlık raporları kullanarak devlet desteklerinden haksız yararlanan bir çeteyi takibe aldı. Bu çete, engelli araç alımı, emeklilik ve diğer sosyal haklardan yararlanmak için sahte evraklar düzenliyordu. 8 Mart'ta başlatılan soruşturma kapsamında, çetenin faaliyetleri detaylı bir şekilde incelendi ve 11 Haziran'da Nazilli, Tunceli, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda, çok sayıda sahte belge ve sağlık raporu ele geçirildi. Gözaltına alınan on yedi kişiden dördü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sırasında, çetenin 205 milyon TL'den fazla bir para akışını yönettiği belirlendi.