Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran 9 şahıs tutuklandı

Bursa'da emniyet ekipleri, 4 kişiden gelen toplam 609 bin liralık dolandırıcılık şikayetlerinin ardından harekete geçti.

Ekipler, önce Whatsapp'ta sahte genç kız profili açan dolandırıcıların kurbanlarına, “Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?” şeklinde mesaj gönderdiğini tespit etti.

Daha sonrasında ise kendilerini genç kızın babası olarak tanıtan çete üyelerinin, mesaj atılan bu kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini savcı, avukat ya da uzlaştırmacı olarak tanıttığını belirledi.

Şüpheliler tarafında, “Yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın” yalanı ile korkutulan mağdurlardan toplam 609 bin lira alındığı öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için; İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl ve Hakkari’de 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, hafıza kartları, flash bellek, 1 adet silah şarjörü ile fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan dolandırıcılardan 7'si Bursa'da 2 kişi de Hakkari ve Bingöl'de adliyeye sevk edildi.

Çıkartıldıkları mahkemede şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.