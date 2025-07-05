Sahte kantarla büyük vurgun! Çiftçilerin ismi kullanıldı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Aydın Söke'de sahte belgelerle pamuk satışı üzerinden kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların 248 milyon liralık zarar verdikleri öğrenildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından pamuk satışı üzerinden haksız şekilde devlet destekleme primi alındığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.A, N.A, H.A, S.R, K.D, M.C, Y.A ve S,A hakkında çalışma başlattı.

Polis ekipleri, geçen çarşamba günü 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, üretimi yapılmayan pamuklar için düzenlendiği belirlenen sahte kantar fişleri ve makbuzlar ile satış yapılmış gibi gösterdikleri anlaşıldı.

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248 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bu yöntemle devlet destekleme primlerinden 134 milyon TL tutarında haksız kazanç elde edildiği, ayrıca 114 milyon TL'lik vergi kaybına yol açıldığı tespit edildi. Öte yandan, söz konusu pamukların Adana'daki bir firmaya satılmış gibi gösterildiği ve nakliye sürecinde sahte irsaliye ile taşıma faturalarının kullanıldığı belirlendi. Belgeler üzerindeki incelemelerde, irsaliye düzenlenen tarihlerde yük taşıdığı bildirilen araçların, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre söz konusu tarihlerde hareket etmediği de anlaşıldı.

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Ayrıca, çiftçiler adına düzenlenen sahte pamuk müstahsil makbuzları karşılığında alınan destekleme primlerinin bir kısmının, şirket sahipleri ile aralarında paylaşıldığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.A, S.R ve K. D tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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