Sahte karavan ilanlarıyla 5,5 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi

Kaynak: İHA
Sahte karavan ilanlarıyla 5,5 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi

İnternette sahte karavan ilanları vererek vatandaşları kaparo ve nakliye bedeli gibi bahanelerle dolandıran suç örgütüne yönelik Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu dört ilde operasyon gerçekleştirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 13 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, suç örgütü liderliğini 37 farklı yakalama emri ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. yapıyordu. Suç örgütü üyeleri, yaz aylarını fırsat bilerek e-ticaret ve ilan platformlarına sahte karavan ilanları yerleştirerek, ilana yanıt veren vatandaşlarla kurulan çağrı merkezi aracılığıyla iletişime geçiyordu. Güven verici ve aldatıcı görüşmelerle müşterilerden kaparo ve nakliye bedeli adı altında para talep ediliyor, bu paralar suç örgütü üyelerinin hesaplarına veya sanal kripto para platformlarına aktarılıyordu. Paraların kripto para birimlerine dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Bu yöntemle birçok vatandaşı dolandıran suç örgütünün hesaplarına 5 milyon 500 bin TL para giriş çıkışı olduğu belirlendi. Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu dört ilde 10 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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