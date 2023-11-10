Sahte kimlik ile yakayı ele verdi. Uyuşturucularını bakın nereye sakladı

Kilis'te 11 yıllık hapis cezası bulunan bir kişi, sahte kimlik ile yakalandı. Şüphelinin parmak izi kendisini ele verdi.

KAYNAK: İHA
Sahte kimlik ile yakayı ele verdi. Uyuşturucularını bakın nereye sakladı


Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Takipli KOM Faaliyeti (TKF) kapsamındaki yapılan çalışmalar neticesinde Elbeyli ilçesi Günece köyünde kendini K.K. olarak tanıtan şüphelinin parmak izi sorgulamasını yaptı. Yapılan sorgulama sonucunda sahte kimlikle dolaşan şahsın, çeşitli suçlardan aranan S.S. isimli şüpheli olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCUYU SU BORUSUNUN İÇİNE SAKLADI

Sahte kimlik kullanan suç makinesinin evine yapılan operasyonda ise bahçedeki su borusuna gizlenmiş 3 kilogram esrar, 1 adet telefon, 1 adet tablet, 11 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 10 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Hakkında birçok suçtan aranması ve 11 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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