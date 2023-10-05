Sahte KKTC ehliyetinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, düzenledikleri sahte KKTC ehliyetlerini yaklaşık 280 bin TL karşılığında satarak resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara operasyon yaptı. 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Sahte KKTC ehliyetinin fiyatı ağızları açık bıraktı

İHA'nın haberine göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesi ve yürütülen titiz planlama-takip çalışmaları sonucunda KKTC ehliyetlerinin ülkemizde geçerli olmasını fırsat bilerek sahte KKTC ehliyetlerini yaklaşık 280 bin TL karşılığında satarak resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Gaziantep'te farklı adreslerde eş zamanlı yapılan operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 1 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 9 adet cep telefonu, 7 adet sahte ehliyet ve bunlara ait dökümanlar, 1 adet otomobil, 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 10 bin TL nakit para ele geçirildi.

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