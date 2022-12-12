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Sahte plakayla yolculuk yaparken polise yakalandı

İstanbul'dan satın alındığı minibüse farklı plaka takan Mustafa Ç., Afyonkarahisar'a giderken Bursa'da polise yakalandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 23:30
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Sahte plakayla yolculuk yaparken polise yakalandı

Sahte plakayla yolculuk yaparken polise yakalandı
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(DHA) - İnegöl ilçesi girişinde bulunan plaka tanıma sistemlerinin (PTS) sahte plaka uyarısı üzerine yakalanan Mustafa Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul'dan sakın aldığı minibüse, başka araca ait plakayı takan Mustafa Ç., Afyonkarahisar'a gitmek üzere yola çıktı.

115 kilometre sonra Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde bulunan plaka tanıma sistemlerinin (PTS) sahte plaka uyarısı üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. 

Takip sonucu minibüs İnegöl çıkışında trafik polislerince durduruldu. Yapılan incelemede minibüse takılı olan 03 M 0261 plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edildi.

Sürücü giden Mustafa Ç., polis ekiplerince gözaltına alınırken, minibüs çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi.

 

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