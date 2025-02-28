Sahte polis kıyafetiyle birlikte yakalandılar

İstanbul Esenyurt'ta farklı noktalarda yapılan denetimlerde aranma kaydı bulunan kişiler yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisin şüphe üzerine durdurarak aradığı bir araçta ise sahte polis kıyafeti ve bazı ekipmanlar ele geçirildi. Denetimlerde 39 araca, 271 bin 208 TL cezai işlem uygulandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte birçok şubenin katılımı ile denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında farklı noktalarda çok sayıda araçta ve iş yerinde aramalar yapıldı ve şüphelilere Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı.

Denetimlerde, aranma kaydı bulunan 10 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanırken, şüphelilere yapılan üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekiplerin devam eden çalışmalarında ise 11 kişinin üst aramasında, 15 adet uyuşturucu hap ve 25 gram narkotik madde ele geçirildi.

ARAÇTA SAHTE POLİS KIYAFETİ BULUNDU

Ekiplerin farklı noktalarda gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, birçok araçta arama yapıldı. Denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, sahte polis kıyafeti ile bazı ekipmanlar ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Ayrıca, 39 araca ve sürücüsüne 271 bin 208 TL cezai işlem uygulandı.