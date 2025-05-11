Sahte polis vurgununda 5 tutuklama

Kendisini polis olarak tanıtan şahısların 3 milyon TL tutarında dolandırıcılık yaptığı şikayeti üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İstanbul ve Yalova’daki 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda K.O., A.G., A.S., H.Y., M.S. ve M.Ç.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılar Bartın’a getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlandı, ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Bartın Adliyesi’ne sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.S., K.O., A.G., H.Y. ve M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

500 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, polis ekipleri şüphelilerin banka hesap hareketlerini detaylı şekilde inceledi. Ayrıca 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Şüphelilerden M.S.’nin Bartın’a gelmeden önce 4 kez araç, 3 kez kıyafet değiştirdiği tespit edildi.

PARA TESLİM ANLARI KAMERADA

M.S.’nin mağdur A.S.’den 1,5 milyon TL’yi elden teslim aldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, nitelikli dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen banka kartları ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.