Sahte rapor operasyonu! 1'i doktor 8 kişi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sahte rapor operasyonu! 1'i doktor 8 kişi

Samsun’da engellilerin emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporu düzenlediği iddia edilen bir çete çökertildi. Kamu kurumlarını zarara uğrattığı iddia edilen aralarında 1’i doktor 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporu alınmasına ilişkin çalışma yürüttü. Ekipler, "Rüşvet', "Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçti.

25 Şubat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bir devlet hastanesinde çalışan doktor N.K. (69) ile 7 şüpheli gözaltına alınırken; aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 208 mermi, 3 engellilik sağlık kurulu raporu, 1 sağlık kurulu muayene fişi, 3 ajanda ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Sahte rapor operasyonu! 1 doktor 8 kişi

Sahte rapor operasyonu! 1 doktor 8 kişi

Sahte rapor operasyonu! 1 doktor 8 kişi

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