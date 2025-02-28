Sahte rapor operasyonu! 1'i doktor 8 kişi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporu alınmasına ilişkin çalışma yürüttü. Ekipler, "Rüşvet', "Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçti.

25 Şubat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bir devlet hastanesinde çalışan doktor N.K. (69) ile 7 şüpheli gözaltına alınırken; aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 208 mermi, 3 engellilik sağlık kurulu raporu, 1 sağlık kurulu muayene fişi, 3 ajanda ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.