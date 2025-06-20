Sahte servis tuzağına düştü! Ünlü oyuncu soluğu karakolda aldı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Sahte servis tuzağına düştü! Ünlü oyuncu soluğu karakolda aldı

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu Eda Nur Hancı, sahte servis tuzağına düştü. 25 bin TL ödediği teknik servis sahte çıkınca ünlü oyuncu soluğu karakolda aldı.

Oyuncu Eda Nur Hancı, kombisi bozulunca internetten kombi servisi aradı. Ulaştığı teknik servis sahte çıkınca ünlü isim soluğu karakolda aldı.

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ANA KARTINIZ YANMIŞ DEYİP 25 BİN İSTEDİLER

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hafızalara kazınan oyuncu Eda Nur Hancı, kombisi arızalanınca internetten bulduğu numaradan teknik servisi aradı. Teknik servisten geldiğini söyleyen iki kişi, "Ana kartınız yanmış" deyip oyuncuya 25 bin TL fatura çıkardı.

Aralık ayında yaşanan olayda Eda Nur Hancı, teknik servis logolu kıyafet giyen iki kişiden şüphelenmedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Hancı, parayı ustaların verdiği IBAN'a gönderdi. Bir daha eve gelen olmayınca aynı numarayı aradı ancak kimseye ulaşamadı.

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KARAKOLA KOŞTU

Dolandırıldığını anlayan oyuncu, karakola giderek şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen kişiler gözaltına alındı.

Yakalanan iki şahıs "Pişmanız" diyerek parayı iade etti. Hancı da şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.

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