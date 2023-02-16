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Tatile çıkmak isteyen 5 kişiden 2'si dolandırılıyor

2022 Küresel Dijital Dolandırıcılık Trendleri Raporu'nda 5 kişiden ikisinin dijital dolandırıcılıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Dolandırıcıların özellikle tatil sitelerini kullandıkları ifade edildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 14:48
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Sahte tatil siteleri oluşturarak dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi

Tatile çıkmak isteyen 5 kişiden 2'si dolandırılıyor
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İnternet dolandırıcılığı ile ilgili açıklamalarda bulunan dijital ve performans pazarlama ajansı IQUEEM Kurucusu Berkun Meral, “E-ticaret, finansal hizmetler ve devlet kurumlarının online servisleri dahi sahte internet siteleri ve reklamlarla taklit edilebiliyor. Dijital okuryazarlık konusunda eksikleri olan veya o an için dikkati dağılan pek çok kullanıcı, sahte site ve reklamları gerçeğinden ayırt edemeyebiliyor” açıklamalarında bulundu.

TATİL DOLANDIRICILIĞI SON İKİ YILDA YÜZDE 110 ARTTI

Siber suçluların, genelde tüketicilerin zayıf yönlerine veya isteklerine yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunması da dikkat çekti. Rapora göre seyahat odaklı dijital dolandırıcılık girişimleri 2 yılda yüzde 110 artarken, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun verilerine göre yalnızca ABD'de toplam maliyeti 95 milyon doları bulan seyahat odaklı dijital dolandırıcılık vakası raporlandı.  

Sahte reklam ve internet sitelerinin indirim, tatil fırsatı gibi tüketicilerin kolayca ikna olma eğilimi gösterebileceği öğelerle tasarlandığında dikkat çeken Berkun Meral, “Geçtiğimiz aylarda yerli bir siber güvenlik şirketinin Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırmada 30 bin kişinin ‘ücretsiz Maldivler tatili’ senaryosuna inandığı görüldü. Sahte olduğunu fark etmeyen kullanıcılar, bu reklamlara tıkladıklarında kişisel bilgi çaldırma, zararlı yazılım indirme, dolandırılma, tehlikeli ve yasa dışı içeriklerle karşılaşma gibi risklere maruz kalıyor. Turizm sektörüne özel hizmetler sunan ve Google’a göre alanında dünyadaki en iyi 2.375 şirket arasında gösterilen bir ajans olarak, bu gibi vakalarla sıkça karşılaşıyoruz. Siber saldırganlar Google gibi kapsamlı reklam ağlarını ve sosyal medya mecralarını hedefliyor” diye konuştu.

ARAÇ, BUNGALOV, TEKNE KİRALAMA SİTELERİNİ DE TAKLİT EDİYORLAR 

Kiralama dolandırıcılığı yapmak isteyen suçluların tek hedefi tatil rezervasyonları değil. Daha birkaç gün önce bir kullanıcının tanınan bir araç kiralama markasını taklit eden sahte internet sitesi tarafından dolandırıldığını paylaştığını belirten Berkun Meral, “Yine geçtiğimiz aylarda 160 kişiyi dolandıran bir bungalov çetesi çökertilmişti. İnternet üzerinden erişilebilen her hizmet dolandırıcıların hedefi olabiliyor. Tasarım ve web teknolojilerinin olanaklarıyla oldukça profesyonel bir imaj çizen, yüksek bütçeli sahte reklamlarla en üst sıralarda yer alan bu sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerekiyor" dedi.  

(Kaynak: DHA)

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