Sahte yetkili servislere 15 milyon lira ceza

Kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonlarının tamir, bakım yedek parça temininde yetkili olmadıkları halde internet üzerinde yetkiliymiş gibi gösteren servislere ceza yağdı.

Ticaret Bakanlığına bu çerçevede sahte yetkili servislere yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim ve incelemeler neticesinde son 15 milyon TL idari para cezası uygulandı.

VATANDAŞLARA "SERVİS BİLGİ SİSTEMİ"Nİ KULLANMA UYARISI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için tüketicilerin bazı hususlara dikkat etmeleri önem taşıdığı belirtildi. Buna göre, vatandaşların, yetkili servis bilgileri için bakanlığın oluşturduğu www.servis.gov.tr adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) kullanmaları tavsiye ediliyor.

İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logolarının da tüketiciler tarafından yeterli görülmemesi, bu servislerin mutlaka üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde ya da SERBİS'de yer alıp almadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.

Tüketicileri mağdur eden sahte yetkili servislere yönelik denetimlerin sürdürüleceği, gerekli idari yaptırımlara devam edileceği de kaydedildi.