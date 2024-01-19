Sahte zeytinyağı yakalandı. Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Aman dikkat !

Aydın İncirliova’da polis ekipleri bir işyerinde sahte zeytinyağı imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler bu ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan aramalarda 10 ton 960 litre sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı ele geçirildi. Yağları piyasa değerinin 2 milyon 400 bin TL olduğu belirtildi.

Öte yandan Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapmak için yağdan numune aldı. 6 ton ürün yediemin deposuna teslim edilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı. İş yeri ise mühürlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Sahte zeytinyağının Denizli'deki fırınlara satıldığı da iddia edildi.

SAHTE ZETİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Eğer zeytinyağının hakiki olup olmadığını test etmek istiyorsanız bir çay bardağı içine su ve zeytinyağını eklediğiniz de zeytinyağı üstte çıkıyorsa hakiki yağdır. Ancak en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri de zeytinyağının baloncuklar çıkarıp çıkarmadığına bakmaktır. Hakiki zeytinyağı baloncuklar çıkararak suyun üzerinde kalır.

Ayrıca zeytinyağına birkaç damla tuzruhu damlatılarak zeytinyağındaki renk değişimine bakılır. Zeytinyağı eğer Turuncumsu veya kırmızı bir renge dönerse sahtedir.

Eğer zeytinyağı buzdolabına konduğunda donuyorsa hakiki yağ değildir, içine pamukyağı koyulmuş olabilir.