Sahtekar lokanta ve kafelere kötü haber. Resmi Gazete’de dün gece yayınlandı

Kaynak: AA
Sahtekar lokanta ve kafelere kötü haber. Resmi Gazete’de dün gece yayınlandı
Fiyatlarda sahtekarlık yapan restoran ve kafelere kötü haber geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile fiyatlar yiyecek ve içeceklerin fiyatları işletmelerin kapılarının önünde konulacak tabelalarda ve masaların üstünde asılı bulunacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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ŞİKAYETLER ÜZERİNE YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamayla düzenlemenin detaylarını paylaştı. Buna göre, lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarında, enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde, devamlı fiyat artışları yapıldığı ve bunların fiyat listesi ve tarifeler yoluyla tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilerek ekonomik çıkarlarının korunması amacının gerçekleştirilmesine engel olduğuna ilişkin son dönemde çok sayıda tüketici şikayeti ulaştı.

Bakanlığa intikal eden bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik ihtiyacı doğdu. Düzenlemenin yapıldığı sektörü temsil eden ilgili mesleki kuruluşlardan da uygun görüş alınarak yönetmelik değişikliği yapıldı.

Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde daha iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

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