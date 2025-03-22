Sahura kalkınca fark etti! Canını zor kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sahura kalkınca fark etti! Canını zor kurtardı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde sahura kalkan kadın evden dışarı çıkarak hayatını kurtarırken hasta olan eşi ise hayatını kaybetti.

Ermenek ilçesi Kayaönü köyünde, Mustafa ve Şerife Sak'ın (73) yaşadığı 2 katlı evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Ailenin gelinleri Ayşe Sak'ın cep telefonuyla araması üzerine sahur için uyanan Şerife Sak, evdeki yangını fark etti.

Alevlerin arasından kendini dışarı atan Sak, evdeki Alzheimer hastası eşi Mustafa Sak'ın kurtarılması için de çevredekilerden yardım istedi. Komşularının ihbarıyla adrese, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, Mustafa Sak'ın cansız bedenine ulaştı.

Sak'ın cesedi, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının öğle saatlerine kadar sürdüğü yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Sahura kalkınca fark etti! Canını zor kurtardı

Sahura kalkınca fark etti! Canını zor kurtardı

Sahura kalkınca fark etti! Canını zor kurtardı

Sahura kalkınca fark etti! Canını zor kurtardı

Sahura kalkınca fark etti! Canını zor kurtardı

Sahura kalkınca fark etti! Canını zor kurtardı

Sahura kalkınca fark etti! Canını zor kurtardı

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