Şenol Güneş çok kızdı. ''Saiss çok kötü bir karardır''

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlıların kampın son hazırlık maçında Bitexen Giresunspor'u 5-3 yendiği müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

70 yaşındaki çalıştırıcı, 5 Aralık'ta başladıkları kampı yarın tamamlayacaklarını belirterek, "Bu dönem içinde şu ana kadar 15 antrenman yaptık, 3 de müsabaka oynadık. Takımın genel durumunu görmek istedik. Bu arada eksik ve sakatlarımız vardı. Kamp döneminde grip sebebiyle bazı arkadaşlarımız takımdan 2-3 gün uzak kaldı. Genelde bütün çalışmalar iyi geçti. Günde ortalama 2 idman yaptık. Fiziksel bir altyapı oluşturmaya, taktik düşüncemiz ile oyun felsefemizi anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının iyi bir çalışma dönemi geçirdiğini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti:

"Başlangıca göre iyiyiz ama bana göre hala işin başındayız. Biraz daha dikkatli olup, daha çok istersek çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın oyun yapısına göre oyun arayışlarımızı burada deneme şansımız oldu. Oyuncuları değişik mevkilerde, sistemi ise kendi içinde değiştirerek oynamayı denedik. Arkadaşlarımızın da buna olumlu cevabı vardı. Maç sonuçlarına bakarak takımı değerlendirmek istemiyorum. Çünkü hazırlık maçının sonuç olarak değil oyun olarak anlamı var. Oyunun ikinci yarılarında kopmalar oluyor. Bunun fiziksel olduğu kadar alışkanlıktan da kaynaklandığını düşünüyorum."

Maçı kazanmaya yönelik düşünen, rakibe oyununu kabul ettiren ve oyun üstünlüğünü sonuçla bütünleştiren bir takım olmayı arzuladıklarını aktaran Güneş, "Taraftarın beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Kazanma anlayışı ve duygusunu yansıtmak zorundayız. Milli maçta Romain Saiss sakatlandı, durumunu bilmiyoruz. Tayyip Talha, şanssız bir çarpışma geçirdi. İnşallah kaşındaki yarılma dışında ciddi bir şey olmaz. Josef artık idmanlara katılıyor ama eksiği var. Ghezzal'ın durumu ise daha sonra belli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş, ara transfer dönemine kadar takımdaki isimlerle mücadele edeceklerini ve herkesin kendisi için değerli olduğunu ifade etti.

Güneş, futbolun temel ilkelerini önemsediklerini vurgulayarak, "Sistem bir diziliş şeklidir. Bu konuşulabilir. Eldeki oyunculardan takım içinde nasıl randıman alırız diye düşünüyoruz. Onları da görmek lazım. Günümüzde bu sistem değişiklikleri saha içerisinde anında olabiliyor. Üçlü forvetsin ama top ayağına geldiğinde boş kaleye atamıyorsan ya da rakipten top kazanamıyorsan hangi sistemle oynarsan oyna. Pas kötüyse, topu iyi kullanamıyorsan, rakibi oynatıyorsan, sistemler seni kurtarmaz. Futbolun temel ilkeleri olduktan sonra bu sistem işi kolaylaşır. Herkesin bu takıma katkı yapması gerekiyor. Tüm oyuncular benim için değerli." şeklinde konuştu.

Güneş, performansı düşen bazı oyuncuların geçmişte kendisiyle yeniden çıkışa geçtiğinin hatırlatılması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Ben öyle bir şey söylemedim ama söyleyenler var. Benimle ilgili çok şey söyleniyor. İyisi de kötüsü de var. Bir oyuncu iyi olacaksa kendisi olur. Benden önceki hoca da oyuncuya katkı yapmaya çalışıyor, ben de. Tüm hocalar katkı yaparlar. Hoca olarak ben oyuncuya çok şey vermek zorundayım. İşimin gereği bu. Oyuncu da almalı. Önce o istemeli. İsteyip başarılı oluyorsa, başımızın üstünde yeri var. Çünkü camia bizden başarı bekliyor. Sevgiyi, güveni, saygıyı herkese veriyoruz. Benim için en kariyerli isimle genç oyuncu arasında fark yok. O farkı oyuncu oluşturur. Transfere kadar bu oyuncular bizim oyuncularımız. Yeni bir oyuncu olmayacak. Eğer bir hataları varsa, eksikleri varsa değerlendirir, gerektiğinde ortaya koyarız. Ancak bugün onlarla ilgili yapılan konuşmaların yararı olmaz. Biz bir aileyiz, iyi bir ekibiz. Olumsuzluklarla bunu aşağıya çekmek istemiyoruz."

Sahaya çıkan her oyuncunun Beşiktaş'ı temsil ettiğinin altını çizen Güneş, "Şu anda kimseyi gönderemeyiz. Geleceği de bilmiyoruz. Bugün bir oyuncumuz sakatlandı, Saiss sakat, kim oynayacak bilemeyiz. Benim beğendiğim ya da beğenmediğim diye bir şey yok. Ben o kararı veremiyorum daha. Çünkü orada biri oynayacak. Kendi içimizde çözmeye çalışarak bu dönemi böyle aşacağız. Eldeki en iyi oyuncularla sahaya çıkmaya çalışacağız. Kupa var ve 3 günde 1 maç yapacağız. Dolayısıyla çocukların bir çoğunda yorgunluk birikti. Cumartesi-pazar izin verip pazartesi toplanacağız. Programımız belli. Performansı en iyi olanı oynatacağız. Kupada biraz değişiklik yapabiliriz." açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş, sözlerini sakatlığı bulunan oyunculara ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

"Ghezzal'ın durumu belli. Şubat başı veya sonu dönecek ama çalışmaları iyi gidiyor. Oğuzhan da yeni düzeldi, omzu sakattı. Tayyip'e bakacağız. Saiss ile ilgili bize bilgi gelmedi. Birinci derece yırtıktı, dinlendi ama üstüne gidersen bu ikinci, üçüncü dereceye çıkar. Onun için dün oynadı çıktı. Sakat oyuncuyu sahaya koyduğunuz zaman hem randımanı düşüp hem sakatlığı büyüyorsa, bu çok kötü bir karardır. Sezon sonu olur, iyileşme durumu olur onu anlarım ama hem takıma hem kendine hem de bize katkısı olmadı. Herkese zararı olduğu görülüyor. Raporu alınca buna bakacağız."