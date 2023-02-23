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Boluspor'dan dün istifa eden Sait Karafırtınalar bugün yeni takımına imza attı

Boluspor'dan ailevi sebebler öne sürerek dün istifa eden teknik direktör Sait Karafırtınalar bugün yeni takımına imza atarak şaşırttı

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 13:26
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Sait Karafırtınalar baş döndürdü

Boluspor'dan dün istifa eden Sait Karafırtınalar bugün yeni takımına imza attı
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Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar dün istifa etmişti.

Yönetim kurulu istifayı şöyle duyurmuştu:

"Uzun soluklu büyük hedeflerle sezon başında yola çıktığımız teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar, ailevi sebepleri ve kulübe faydalı olamayacağını belirterek ayrılma talebini yönetim kurulumuza iletmişlerdir. Başkanımız Savaş Abak ve teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar’ın görüşmelerinden sonra yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sait Karafırtınalar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” 

Karafırtınalar'ın istifasının ardındaki neden kısa sürede ortaya çıktı.

Bucaspor 1928 Kulübü, bugün Karafırtınalar ile 1.5 sözleşme imzalandığını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, şampiyonluk yolunda Kocaelispor’un 6 puan gerisinde kaldıktan sonra teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Karafırtınalar daha önce İzmir takımlarından Bucaspor, Göztepe, Karşıyaka ve Altay ile de çalıştı.

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