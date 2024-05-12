Şakanın sonu kakadır atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Şakanın sonu kakadır atasözünün anlamı nedir?
Şakanın sonu kakadır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Şakanın sonu kakadır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir konu hakkında sürekli olarak şaka yapmak iyi bir şey değildir.

Önce güzel ve eğlenceli gelen durum bir zaman sonra sıkıcı gelebilir ve küçük kırgınlıklar ortaya çıkabilir, sonunda dostlukların bile bozulacağı görülür.

Bir şakaya her zaman gülünmez, zamanla şaka karşıdaki kişiyi rahatsız eder.

ŞAKANIN SONU KAKADIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Saçlarımın kabarık durması konusunu o kadar abarttın ki şakanın sonu kaka oldu artık."

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