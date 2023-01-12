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Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bulunan bir tamir atölyesinde çalışan sakar damadın dükkanı kapattığı sırada kepenklerin altına yerleştirmeye çalıştığı demir çubuk, dükkanda bulunan kayınpederinin önce ayağına daha sonra ise kafasına düştü.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 03:27
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Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu

Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu
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Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki bir tamir atölyesinde damadın sakarlığı kayınpederini hastanelik ediyordu. Geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan olayda, sakar damat Andre'nin dükkanı kapatmak için boşluğa yerleştirdiği yaklaşık 2 metre uzunluğundaki demir çubuk, dükkanda telefonuyla ilgilenen kayınpederi Luis Carlos'un ayağına düştü. Carlos, bir yandan acısıyla uğraşırken, bir yandan da damadına söylendi. Olayın ardından Andre kepenkleri kapatmaya çalışırken ikinci kez demir çubuğu boşluğa yerleştirdi. Fakat çubuk, ayağının acısıyla kıvranan Luis Carlos'un bu sefer kafasına düştü.

Olay sonrası yerel basına konuşan damat Andre, hiçbir kötü niyetinin olmadığını ve kepenklerin kapatılması için demiri kullanması gerektiğini söylerken, “Aynı yere iki kez yıldırım düştü” dedi. Kayınpeder Luis Carlos ise şaka ile damadı Andre’nin eski bozuk bir araba ve 25 bin Brezilya Reali (4 bin 832 dolar) borçtan oluşan mirasına konmaya çalıştığını ifade etti. (İHA)

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