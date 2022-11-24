Sakarya Karapürçek SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Sakarya Karapürçek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 Yaşını Bitirmiş Olmak ve 40 Yaşını Doldurmamış Olmak

4- Askerlik Görevini Yapmış Veya Muaf Olmak ya da Askerlikle İlişkisi Bulunmamak

5-Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak

6-Türk Ceza Kanununun 53 Üncü Maddesinde Belirtilen Süreler Geçmiş Olsa Bile; Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl Veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına ya da Affa Uğramış Olsa Bile Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Zimmet, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni

Kötüye Kullanma, Hileli İflas, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı

Değerlerini Aklama veya Kaçakçılık Suçlarından Mahkum Olmamak

7 - Yüksek Öğretim Kurumlarının 4 Yıllık Eğitim Veren Fakültelerin; Maliye, İşletme, İktisat, Muhasebe ve Finans

Yönetimi, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim bölümlerinin Birinden Mezun Olmak

8-ÖSYM Tarafından Yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 Puan Türünde En Az 60 Puan Almak (2021

veya 2022 Yıllarının Puanları Geçerli olacaktır)

9– Başvuru tarihi itibariyle Karapürçek İlçesi sınırları içerinde az 1 yıldır ikamet ediyor olmak

10-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,aktif olarak araç kullanabiliyor olmak

11-Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi olmamak,

12-Temel bilgisayar bilgisine sahip olmak ve ofis programlarından word,excel,power point programlarını kullanabiliyor

olmak,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mülakat sonucunda personel alıp almamak ve gerektiğinde tek taraflı iptal etme

konusunda serbesttir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi

2)Anne,baba,kardeş,eş ve çocukları gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği(E-Devlet veya nüfus müdürlüklerinden alınacaktır)

3)Tarihçeli yerleşim yeri belgesi(E-Devlet veya nüfus müdürlüklerinden alınacaktır)

4)KPSS sonuç belgesi(2021 veya 2022 yıllarına ait)

5) Adli Sicil Kaydı

6)Sürücü belgesi fotokopisi,

7)Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya üniversite veya noter onaylı sureti,

8)Özgeçmiş,

9)Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesi,

10)Son altı ay içerisinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,

11)Sağlık kurulu raporu(İşe yerleştirilmesine karar verilen adaylardan işe başlamadan önce istenecektir.)