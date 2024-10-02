Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 13 akademik personel alacak

Üniversiteden yapılan açıklamada, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 13 akademik personel alınacağı belirtildi. Spor Bilimleri, Teknoloji ve Turizm Fakülteleri ile Arifiye, Hendek ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokullarında görev yapmak üzere 1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi alınacak. Kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvuru yapılabileceği kaydedildi. Başvuru süreci ve sonuçlar, "https://ilan.subu.edu.tr/" adresinden takip edilebilecek.