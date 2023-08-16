Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Birgün sinekleri, ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçirirken, 1 ila 3 yıl süren erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıkıyorlar.

Adapazarı ilçesindeki Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sinek, çiftleşerek toplu halde ölüyor.

Sineklerin çevreyi saran bu ölüm uçuşu, yolu beyaza bürüyerek sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor. Belediye ekipleri, zaman zaman bu durum nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla bölgeyi temizliyor.

Sineklerin bu özel ve ilginç doğa olayını fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştiren ilaç mümessili Kazım Arslan, bu olayı görmek için köprüye geldiğini ve canlı olarak ilk kez tanık olduğunu belirtiyor. Doğanın bu eşsiz gösterisini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekenler arasında yer alıyor.

Sineklerin ışıkla dansını yakalayan bu özel anlar, hem doğa meraklılarının hem de fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Bu olay, zamanı durduran ve özel anılar yaratan bir gözlem olarak hafızalarda kalıyor.