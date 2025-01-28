Sakarya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı operasyonu: 7 tutuklama

Kaynak: DHA

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde hayvancılık yapan M.K.'nin(76), merada otlayan 14 büyükbaş hayvanı 2 farklı tarihte çalındı.

İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemlerini (PTS) incelemeye aldı. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu, hayvanların Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İ.G.'ye satıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili B.T., U.G., M.G., E.G., R.G., R.G. ve Ş.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından, 'Suç işlemek amaçlı örgüt kurmak' ve 'Nitelikli hırsızlık' suçlamalarıyla tutuklandı.

Çalınan hayvanlar ise Gebze'deki mandırada bulundu. İneklerden birinin çalındıktan sonra doğum yaptığı tespit edildi. Toplam 14 büyükbaş hayvan ile çalındıktan sonra dünyaya gelen 1 buzağı sahibine teslim edildi.

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