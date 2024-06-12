Sakarya'da cip ile toplu taşıma aracı çarpıştı: 7 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 54 AJJ 724 plakalı cip ile 54 M 0256 plakalı şehir içi toplu taşıma aracı çarpışırken, kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine dönerken, kazaya dair inceleme başlatıldığı öğrenildi.