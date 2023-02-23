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Depremzede çocuklar annelerinden alınıp İsmailağa Cemaati'ne teslim edildi. Çocukları müftü cemaate teslim etmiş!

Sakarya'da 9 depremzede çocuğun, annelerinin yanından alınarak İsmailağa Cemaati'ne bağlı vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kur'an kursuna verildiği iddia edildi. İsmailağa Cemaati son olarak 6 yaşındaki çocuğun bir tarikat müridi ile evlendirilmesi skandalı ile gündeme gelmişti...

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 20:31
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Sakarya'da depremzede çocuklar İsmailağa Cemaati'ne teslim edildi

Depremzede çocuklar annelerinden alınıp İsmailağa Cemaati'ne teslim edildi. Çocukları müftü cemaate teslim etmiş!
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Kahramanmaraş merkezli depremde babalarını yitiren ve Gaziantep'ten Sakarya'ya getirilen dokuz yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa Cemaati'ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu'na yatılı olarak verildiği iddia etti. 

"MÜFTÜ BİZE YÖNLENDİRDİ"

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, bir vakıf yöneticisi, "Mahmut Ustaosmanoğlu'nun müridiyim" diyerek "Kurs binası bize ait. Bu çocukları, kalacak yerleri olmadığı için Sakarya Müftüsü bize yönlendirdi. Biz de çocukları koruma altına aldık. Eğitimini Diyanet ile biz veriyoruz" dedi. İl Müftüsü Hasan Başiş ise kursun Diyanet'in kontrolünde olduğunu, eğitimini kendilerinin verdiğini ancak kursun yemek ve temizlik işlemlerini bu vakfın yürüttüğünü kaydetti. 

Çocukların Kur'an kursunda geçici olarak kalacağını savunan Adem adlı görevli, "Zannedersem Antep'e dönecek bu çocuklar" dedi. "Çocuklar neden annelerinin yanında kalmıyor" sorusuna Adem adlı tarikat üyesi, "Annelerinin yanında yer olmadığı için bize gönderildiler" yanıtını verdi. Deprem 15-20 kişiyle bölgesine gittiklerini belirten Adem, burada yemek dahil birçok hizmet verdiklerini söyledi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu çocuklar için tarikat mensuplarının yardım toplama çalışmasına ilişkin yazışmaları da yayınlan. 

Adem adlı kişinin, eski asker arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu "Özel Ulaştırma" adlı Whatsapp grubuna "Selamünaleyküm arkadaşlar, Antep depremzede kardeşlerimizden dokuz tane yetim çocukları hafızlık kursumuza aldık, ihtiyaçlarına yardımcı olmak isteyen arkadaşlar derneğimizin resmi hesap numarasından olabilir" diye yazdı. Mesajın devamında Sakarya Erenler İlme Hizmet Derneği'nin hesap numarası paylaşıldı. 

"ÇOCUKLAR TARİKAT YURTLARINA YERLEŞTİRİLDİ"

Geçen hafta da bazı depremzede ve refakatsiz çocukların tarikat yurtlarına yerleştirildiği iddiaları gündeme gelmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuklarla ilgili çözüm önerilerinin sunulmasını, eleştiri ve öneri gelmesini önemli buluyorum. Ancak çocuk hassasiyeti üzerinden toplumu kışkırtmaya ihtiyaç yok. Devlet ve kamu olarak refakatsiz çocuğu derneğe, vakfa, herhangi bir yere teslim etmemiz, denetimi kişi ya da kuruluşa vermemiz söz konusu değil. O bahsi geçen haberle ilgili hemen gittik ilgili adreste inceleme yaptık. Çocuklar anneleri yanında" açıklamasını yapmıştı. 

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