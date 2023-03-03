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Sakarya'da dev uyuşturucu baskını

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 82 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şahıs tutuklandı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 15:27
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Sakarya'da dev uyuşturucu baskını

Sakarya'da dev uyuşturucu baskını
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İHA'nın haberine göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlar sürüyor. 

Bu çerçevede ekiplerce düzenlenen operasyonda İ.Ö. (61), S.Ö. (36), H.Ö. (31) ve M.A. (29) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 82 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.Ö., S.Ö. ve H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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