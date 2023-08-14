Sakarya'da düğün yemeğinden 60 kişi zehirlendi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; zehirlenenlerin bir bölümü taburcu edilirken, tedavisi devam edenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yemekten sonra şikayetler başladı

Olay, Rüstemler Mahallesi’ndeki bir sünnet düğününde meydana geldi. Düğünde ikram edilen yemeğin ardından mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi gibi şikayetler yaşayan 60 kişi, çeşitli hastanelere gitti.

Tedavi altına alındılar

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan zehirlenenlerden bir bölümü taburcu edildi. Tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.