Sakarya’da elektrikli bisiklet yayaya çarptı

Kaynak: DHA
Sakarya’da elektrikli bisiklet yayaya çarptı

Sakarya'da elektrikli bisiklet yayaya çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda M. kontrolündeki elektrikli bisiklet yabancı uyruklu yaya F.E.A.'ya çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan sürücü ve yaya yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

​​​​​​​

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sakarya’da elektrikli bisiklet yayaya çarptı

Sakarya’da elektrikli bisiklet yayaya çarptı

Sakarya’da elektrikli bisiklet yayaya çarptı

Son Haberler
İsrail'den Gazze'ye yeni hava saldırısı!
İsrail'den Gazze'ye yeni hava saldırısı!
Sahte altın alarmı. Mihenk taşı da işe yaramıyor. Kuyumcular bile ayırt edemiyor
Sahte altın alarmı. Mihenk taşı da işe yaramıyor. Kuyumcular bile ayırt edemiyor
Kubilay Kanatsızkuş'tan Süper Lig'de 3 buçuk yıl sonra gol
Kubilay Kanatsızkuş'tan Süper Lig'de 3 buçuk yıl sonra gol
Kanseri tetikleyen bu besinlerden uzak durun! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Kanseri tetikleyen bu besinlerden uzak durun! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianamenin tüm detayları ortaya çıktı
Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianamenin tüm detayları ortaya çıktı