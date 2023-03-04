Takla atan lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobil içerisinden çıkarılan 2 yaralıdan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Adapazarı - Karasu D-650 karayolunda Poyrazlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametine doğru seyir halinde olan Y.D. idaresindeki 41 TB 150 plakalı Mercedes marka lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Y.D. ile yanında yolcu olarak bulunan Gülbahar T., bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülbahar T., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün de durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.