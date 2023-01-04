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Geri dönüşüm fabrikasında yangın: 1 itfaiye eri yaralı

Sakarya'da çıkan geri dönüşüm fabrikasındaki yangında 1 itfaiye eri yaralandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 08:03
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Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın: 1 itfaiye eri yaralı

Geri dönüşüm fabrikasında yangın: 1 itfaiye eri yaralı
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İHA'nın haberine göre, yangın saat 22.10 sıralarında Arifiye ilçesi, Hanlıköy Mahallesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı yangına; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 21 araç ve 44 personel müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Ayağından yaralanan 1 itfaiye erine olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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