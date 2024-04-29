Sakarya'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 73 bin 440 adet dolu makaron, 55 adet bandrolsüz puro ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Hendek ilçesinde bir şüphelinin ev, iş yeri ve aracında aramalar yapıldı.

Yapılan aramalarda; 73 bin 440 adet dolu makaron, 55 adet bandrolsüz puro, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, hususa ilişkin olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.