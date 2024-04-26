Sakarya’da kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın öldü

Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana gelen olayda, Enes Eker’in kullandığı 54 AGG 238 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaya olarak kaldırımda yürüyen Zahide Saatçi’ye çarparak takla attı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, Zahide Saatçi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saatçi’nin cansız bedeni de, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.