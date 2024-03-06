Sakarya'da korku dolu anlar. Çatıya çıkıp çevreye ateş açtı

Karaosman Mahallesi’nin Eski Hendek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, eski polis olduğu öğrenilen 49 yaşındaki T.T., 2 katlı bir binanın çatısına çıktı ve çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, olay yerine polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 SAAT SONRA İKNA EDİLEBİLDİ
Polis ekipleri, olay yerine intikal ettiğinde, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. T.T. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından 4 saatin sonunda ikna edilerek binadan çıkarıldı. Gözaltına alınan T.T., emniyete götürüldü.
49 yaşındaki T.T.’nin, 2022 yılında Adapazarı’nda pompalı tüfekle sokak ortasında çevreye ateş açtığı ve geçtiğimiz yılın temmuz ayında ise Ankara Caddesi'nde bir kadını rehin aldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.