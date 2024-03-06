Sakarya'da korku dolu anlar. Çatıya çıkıp çevreye ateş açtı

Kaynak: DHA
Sakarya'da korku dolu anlar. Çatıya çıkıp çevreye ateş açtı
Sakarya’da eski polis olduğu öğrenilen bir şahıs, iki katlı bir binanın çatısına çıkarak çevreye rastgele ateş etti. Polis ekiplerinin güçlükle ikna ettiği şahsın, daha önce de caddede çevreye ateş ettiği ve bir kadını rehin aldığı ortaya çıktı.

Karaosman Mahallesi’nin Eski Hendek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, eski polis olduğu öğrenilen 49 yaşındaki T.T., 2 katlı bir binanın çatısına çıktı ve çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, olay yerine polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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4 SAAT SONRA İKNA EDİLEBİLDİ

Polis ekipleri, olay yerine intikal ettiğinde, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. T.T. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından 4 saatin sonunda ikna edilerek binadan çıkarıldı. Gözaltına alınan T.T., emniyete götürüldü.

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49 yaşındaki T.T.’nin, 2022 yılında Adapazarı’nda pompalı tüfekle sokak ortasında çevreye ateş açtığı ve geçtiğimiz yılın temmuz ayında ise Ankara Caddesi'nde bir kadını rehin aldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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