Sakarya'da korku dolu anlar. Çatıya çıkıp çevreye ateş açtı

Sakarya’da eski polis olduğu öğrenilen bir şahıs, iki katlı bir binanın çatısına çıkarak çevreye rastgele ateş etti. Polis ekiplerinin güçlükle ikna ettiği şahsın, daha önce de caddede çevreye ateş ettiği ve bir kadını rehin aldığı ortaya çıktı.