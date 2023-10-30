Sakarya’da kurumsal yönetim konuşulacak

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması ve gelişmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu'da kurumsal yönetimi anlatmaya devam ediyor. 2022’de Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Balıkesir, Diyarbakır, Malatya ve Erzurum illerinde düzenlenen “Anadolu Panelleri” 2023 yılında Eskişehir, Denizli ve Sakarya ile devam ediyor. Anadolu Panelleri 02 Kasım’da Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Sakarya’da düzenlenecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak panelin moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar yaparken, panelde, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sütaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Murat Bilgiç yer alacak. Panelin teması ise "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik” olacak.

Panel öncesinde KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burhan Taştan da “Şirketler için Kurumsal Yönetim Olgunluk Testi" konusunu ele alacak.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Anadolu Buluşmaları ile TKYD’nin 20 yıldır edindiği bilgi birikimini yurt çapına yaydıklarını belirterek, “Kurumsal yönetim anlayışıyla şirketlerin adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir biçimde yönetilmelerine destek oluyoruz. Bu sayede şirketlerin kâr etme, yüksek performans gösterme ve rekabet etme güçleriyle daha fazla istihdam sağlayıp ülke ekonomisinin gelişmesine, kamu yararının elde edilmesine ve ülkenin sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine büyük oranda katkıda bulunduğunu görüyor ve bunda bizim de payımız olduğunu düşünerek mutlu oluyoruz. Anadolu Buluşmaları 2024’te de yeni illerimizde devam edecek” şeklinde görüşlerini dile getirdi.