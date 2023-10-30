Sakarya’da kurumsal yönetim konuşulacak

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetimi yurt çapına yaymak amacıyla sürdürdüğü faaliyetler kapsamında düzenlediği “Anadolu Panelleri” devam ediyor. “Anadolu Panelleri” bu yıl Eskişehir ve Denizli’nin ardından üçüncü durak olarak 02 Kasım’da Sakarya olacak.

Sakarya’da kurumsal yönetim konuşulacak

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması ve gelişmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu'da kurumsal yönetimi anlatmaya devam ediyor. 2022’de Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Balıkesir, Diyarbakır, Malatya ve Erzurum illerinde düzenlenen “Anadolu Panelleri” 2023 yılında Eskişehir, Denizli ve Sakarya ile devam ediyor. Anadolu Panelleri 02 Kasım’da Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Sakarya’da düzenlenecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak panelin moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar yaparken, panelde, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sütaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Murat Bilgiç yer alacak. Panelin teması ise "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik” olacak.

Panel öncesinde KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burhan Taştan da “Şirketler için Kurumsal Yönetim Olgunluk Testi" konusunu ele alacak.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Anadolu Buluşmaları ile TKYD’nin 20 yıldır edindiği bilgi birikimini yurt çapına yaydıklarını belirterek, “Kurumsal yönetim anlayışıyla şirketlerin adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir biçimde yönetilmelerine destek oluyoruz. Bu sayede şirketlerin kâr etme, yüksek performans gösterme ve rekabet etme güçleriyle daha fazla istihdam sağlayıp ülke ekonomisinin gelişmesine, kamu yararının elde edilmesine ve ülkenin sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine büyük oranda katkıda bulunduğunu görüyor ve bunda bizim de payımız olduğunu düşünerek mutlu oluyoruz. Anadolu Buluşmaları 2024’te de yeni illerimizde devam edecek” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

tkyd-anadolu-bultenleri-sakarya-bulusmasi-program.jpg

tamer-saka-2-2.jpeg

tr-20yil-tkyd-logo-orj-1.jpg

Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
İsrail ordusu Hamas'ın elindeki esir sayısını 239 olarak güncelledi Dünya
İsrail ordusu Hamas'ın elindeki esir sayısını 239 olarak güncelledi
Bebeğinizin teni teninize değmeli Sağlık
Bebeğinizin teni teninize değmeli
İsrail Gazze’de Türk hastanesini vurdu Dünya
İsrail Gazze’de Türk hastanesini vurdu
En obez bölgemiz hangisi Sağlık
En obez bölgemiz hangisi
Mustafa Sandal'a konserinde oğlu Yaman eşlik etti. Babasına söylediği söz dikkat çekti Magazin
Mustafa Sandal'a konserinde oğlu Yaman eşlik etti. Babasına söylediği söz dikkat çekti
Galatasaray'dan flaş Muslera kararı. Takımdaki geleceği belli oldu Spor
Galatasaray'dan flaş Muslera kararı. Takımdaki geleceği belli oldu
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı: İnsan gibi yaşamak için 4 asgari ücret almanız gerekiyor Ekonomi
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı: İnsan gibi yaşamak için 4 asgari ücret almanız gerekiyor