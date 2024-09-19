Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada gözaltılar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin olarak, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

15 Eylül'de saat 13.00 sıralarında, Hendek'teki makarna fabrikasının yükleme alanı ve değirmen bölümünde bir patlama meydana geldiği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre, silolardaki gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı ve ardından yangın çıktığı söylendi.

Patlamada 27 yaşındaki işçi Mesut Simay hayatını kaybederken, 6'sı ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

Çevre illerden gelen destekle yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu ertesi gün söndürüldüğü bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, patlamayı araştırmak üzere 2 müfettiş görevlendirdiği ifade edildi.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması kapsamında, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 şüpheli, Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si fabrika sahibi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.