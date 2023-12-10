Sakarya’da nehir taştı. Tarım arazileri sular altında kaldı

Sakarya’da etkili olan yağışlar sonrası, Sakarya Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

KAYNAK: DHA
Sakarya’da nehir taştı. Tarım arazileri sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında, Sakarya genelinde gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu.

Etkili olan yağışlar sonucu, Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehri taştı, Tuzla, Hürriyet, Manavpınarı ve Akkum mahallelerindeki tarım alanları sular altında kaldı. Ekipler, yaşanan olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

İşletmesi sular altında kalan Selma Yümnü, “Yağmurlar sebebiyle sabah uyandığımızda nehrin 3 metre kadar yükseldiğini gördük. Şu anda çiftliğimizin bir kısmı sular altında kaldı ve gerekli tedbiri aldığımız için herhangi bir mal kaybımız yok. Sadece yağışların devam etmesi ve suyun yükselmesinden endişeliyiz” dedi.

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