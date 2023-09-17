Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Hanlıköy Mahallesi Yanyol Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, A.K. idaresindeki otomobil ile ismi henüz öğrenilemeyen bisikletli çarpıştı.

Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü kanlar içinde yerde kalırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bisiklet sürücüsünün cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki morga sevk edildi.

Meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

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