Sakarya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, araçlardan biri büyük bir hasar gördü ve adeta ezildi.

Olay, Türkormanköy Mahallesi Osmanbey mevkiinde gerçekleşti. Barış Yaylı'nın (45) kullandığı 54 AIJ 610 plakalı otomobil ile H.Ö.'nün (56) idaresindeki 54 D 5445 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda Fiat Tofaş marka otomobil ciddi şekilde hasar görürken, Barış Yaylı ve eşi C.Y. yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye taşıdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Barış Yaylı hayatını kaybetti. C.Y.'nin sağlık durumunun ise ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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